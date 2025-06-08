Okula Diye Çıktı Sırra Kadem Bastı! 14 Yaşındaki Burak Nerede?

Bursa'da Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıktığı iddia edilen 14 yaşındaki Burak sırra kadem bastı. Okul bahçesinde çantası bulunan Burak, drone, dalgıç ve eğitimli köpek destekli arama ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Burak Koçak, iddiaya göre 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Burak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyince oğlu için çevrede arama yaptı.

ÇANTASI OKULUN BAHÇESİNDE BULUNDU

Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda Koçak'a ulaşılamadı.

Kaybolan Burak Koçak'ı arama çalışmaları bayramın 2. gününde orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronla devam etti.

Bayramın 3'üncü gününde de devam eden arama çalışmalarında Koçak'a ait bir ize rastlanmadı. Drone, dalgıç ve eğitimli köpek destekli arama ekipleri, her yerde Burak'tan bir iz arıyor.

Kaynak: İHA

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