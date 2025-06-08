DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Özgür Özel' e 'Geçmiş Olsun' Telefonu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir geçmiş olsun telefonu da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan geldi. Zeyrek’in son sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyen Hatimoğulları ve Bakırhan, acil şifalar diledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Özgür Özel' e 'Geçmiş Olsun' Telefonu
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Evinde elektrik akımına kapılarak kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, siyasi isimlerde de tek tek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Özgür Özel' e 'Geçmiş Olsun' Telefonu - Resim : 1

PEŞ PEŞE 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Özel’i arayarak, Zeyrek’in son sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Zeyrek için acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da geçmiş olsun demek için Özel’i aramıştı.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı düzeltmek isterken elektrik akımına kapılmış, kalbi durmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek’in durumuna ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirterek şunları söylemişti: Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte.

Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin bugün açıklama yapan Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakımda 34. saati tamamladıklarını, 48 yaşındaki Zeyrek’in durumunun şimdilik stabil olduğunu, iyiye veya kötüye gidiyor diyemeyeceğini ifade etmişti.

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