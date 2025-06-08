Bahçeli'den Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek Telefonu... Durumunu Sordu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yoğun bakımda tedavi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, Zeyrek'in son sağlık durumunu da sordu.

CUMHURBAŞKANI DA ARAMIŞTI

Yürekleri ağza getiren olay sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aramış, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı düzeltmek isterken elektrik akımına kapılmış, kalbi durmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Zeyrek’in durumuna ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirterek şunları söylemişti: Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte.

'DURUMU STABİL'

Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin bugün açıklama yapan Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakımda 34. saati tamamladıklarını, 48 yaşındaki Zeyrek’in durumunun şimdilik stabil olduğunu, iyiye veya kötüye gidiyor diyemeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi