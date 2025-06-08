Bakan Göktaş, Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı İçin Duyurdu: '7,6 Milyon Kişiye Ulaşıldı'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın ailelere yönelik eğitim programlarına ilişkin bilgi verdi.

Aile Eğitim Programı’yla (AEP) aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verildiğini anlatan Bakan Göktaş, ‘Sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen AEP ile son 5 ayda 390 bin, programın başladığı 2012’den bugüne kadar ise 5,3 milyon kişiye eğitim verildi’ dedi.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ'

Hayata geçirilen AEP ile son 5 ayda 390 bin, programın başladığı 2012’den bugüne kadar ise 5,3 milyon kişiye eğitim verildi’ diye belirten Bakan Göktaş ‘Geleceğimizin güvencesi olan aile kurumumuzu korumak, güçlendirmek ve nesilden nesile aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilinciyle, ailenin sarsılmaz bir kale olarak geleceğe taşınması için her türlü çabayı gösteriyoruz’ diye konuştu.

'ÜCRETSİZ KATILABİLECEKLER'

Bakan Göktaş, ailelerin 81 ilde düzenlenen eğitimlere bakanlığın İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat ederek, ücretsiz olarak katılabileceğini belirtti.

'GEÇEN YIL HAYATA GEÇİRDİK'

Ailelerin ihtiyaçları için çabalarını devam ettirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş şunları söyledi: Bu kapsamda anne babaların kendini tanıma sürecinden başlayarak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi, aile içi iletişimin artırılması ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla toplam 12 oturumdan oluşan modüler aile eğitim programını geçen yıl hayata geçirdik. 2025 Aile Yılı'nda da tüm anne babaların bu eğitimlerden faydalanmasını hedefliyoruz.

Program kapsamında “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku”, “Evlilik ve Sağlık” başlıklarını içeren eğitimler verildiğini aktaran Göktaş, bu eğitimlerin, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacını taşıdığını ifade etti.