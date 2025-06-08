Vapurlarda Yeni Dönem! Detaylar Ortaya Çıktı

İBB Şehir Hatları'nın "Vapur Çalışma Alanları" projesi artık hayata geçiyor. Bu uygulamayla beraber vapurlarda oluşturulan çalışma alanlarıyla, artık vatandaşlar acil proje ve işlerini yolda dahi yetiştirebilecek.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Vapurlarda Yeni Dönem! Detaylar Ortaya Çıktı
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İstanbul'da kalabalık nüfus ve trafik sorunu nedeniyle en çok tercih edilen toplu taşıma araçlarından olan vapurlarda yeni bir dönem başlıyor. İşlerine veya okullarına gitmek isterken vakit kaybetmemeleri için vatandaşlara kolaylık sağlamak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakı olan Şehir Hatları, vapurlarda yeni bir düzenlemeye imza attı.

"Vapur Çalışma Alanları" adında bir proje üreten Şehir Hatları, iskelelerde bulunan vapur kafelerle oluşturmaya çalıştıkları kütüphane ortamını artık vapurların içinde de yarattıklarını bildirdi. Vapurlarda çalışma alanları oluşturmaya başlayan Şehir Hatları, söz konusu alanlarda ses yalıtımı, priz ve internet bağlantısı bulunduğunu belirtti.

Vapurlarda Yeni Dönem! Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 1

HER YERDEN İŞ YETİŞTİRİLEBİLİR

2020 yılında patlak veren Kovid-19 pandemisiyle birlikte insanların uzaktan çalışmaya alıştığını vurgulayan kuruluş, şimdi de işten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyabilen vatandaşlar olduğunu anlattı. Bu sistemle çalışanların da artık işlerini yetiştirebileceği ve eve götürmek durumunda kalabilecekleri işlerini de halledebilecekleri aktarıldı.

Bu alanlarda rahat bilgisayar kullanımı için her türlü donanımın bulunduğu, telefonların rahatlıkla şarj edilebileceği ve ses izolasyonu dolayısıyla konsantrasyon bozabilecek faktörlerin bulunmadığı öğrenildi. Vatandaşların İBB Wifi hizmetinden de faydalanıp vapurlarda toplantı dahi yapılabileceği bildirildi. Ayrıca bu çalışma ortamıyla beraber vapurda İstanbul boğazı manzarasının da görülebildiği belirtildi.

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