Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Kızından Acı İsyan: 'Kanını Yerde Bırakmayın'

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Daha önce babasının elektrik akımına ihmaller nedeniyle kapıldığını öne süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, acı haber sonrasında yürek yakan bir paylaşım yaptı.

'KANINI YERDE BIRAKMAYIN'

Babasının ölümünün ardından sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Nehir Zeyrek ‘Babamın kanını yerde bırakmayın’ diyerek seslendi.

Nehir Zeyrek, feci olay sonrasında yaptığı ilk açıklamada ‘Kaza ihmaldi. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı’ demişti.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı indi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

DURUMU KRİTİKTİ

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Başkan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın detaylarını ve ihmal iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

Nehir Zeyrek açıklamasında, babasının kazadan bir gün önce, evdeki tesisatla ilgili sorunlardan şüphelendiğini ve bu durumu sorumlu kişiye ilettiğini belirtti. Ancak görevlinin her şeyin yolunda olduğunu söylemesi üzerine Zeyrek'in ısrarcı olmadığı ifade edildi.

KIZI 'İHMAL' DEMİŞTİ

Nehir Zeyrek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

'BACAĞINDAN ÇARPMASI ÖNEMLİ'

Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.

14 KİŞİNİN İFADESİ ALINMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanmasın ilişkin sürdürülen soruşturmada 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini, 12 kişinin bilgisine başvurulması için, 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını açıklamıştı.

'UYANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ' DEMİŞTİ

Başhekim İsmet Topçu, Ferdi Zeyrek’in son sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ‘Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz' demişti.