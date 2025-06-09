Siyasilerden Ferdi Zeyrek İçin Peş Peşe Taziye Mesajı

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Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten kötü haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir süredir tedavi gören Zeyrek'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Memişoğlu, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Zeyrek'in vefatının ardından siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum."

'YÜREĞİMİZ YANGIN YERİ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:

"Yüreğimiz yangın yeri… Çok kıymetli bir dostumuzu, yol arkadaşımızı, Ferdi Başkanımızı kaybettik. Onun gülüşü, samimiyeti, adanmışlığı… Hepimizde derin izler bıraktı. Manisamızın, partimizin ve ülkemizin yeri asla dolmayacak bir değeriydi. Ailesine, sevenlerine, Manisa’ya ve hepimize sabır diliyorum. Ferdi Başkanım, seni hiç unutmayacağız. Işıklar içinde uyu…"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük. Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

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Kaynak: Haber Merkezi