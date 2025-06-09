Özel'den Ferdi Zeyrek'in Vefatı Sonrası İlk Paylaşım: 'Yüreğim Yanıyor, Nasıl Anlatılır Bir Kardeşin Gidişi?'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk paylaşım geldi. Özel, "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? Kalbimin yarısını kaybettim. Yüreğim yanıyor" ifadelerini kullandı.

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Özel'den Ferdi Zeyrek'in Vefatı Sonrası İlk Paylaşım: 'Yüreğim Yanıyor, Nasıl Anlatılır Bir Kardeşin Gidişi?'
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk paylaşım geldi.

Özel, paylaşımında "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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