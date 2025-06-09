Bahçeli'den Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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Bahçeli'den Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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