Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Zeyrek'in vefat etmesinden büyük üzüntü duydum' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum'
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Elektrik akımına kapılan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajları art arda sıralandı.

Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldığında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeyrek’in ölüm haberi sonrasında sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı indi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

DURUMU KRİTİKTİ

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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