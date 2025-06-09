Gaziosmanpaşa’da Günlerdir Kayıp Olarak Aranan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 4 gündür kayıp olan 49 yaşındaki Murat Demirkıran’dan üzücü haber geldi. Demirkıran’ın cansız bedeni, mahallesinde bulunan terk edilmiş bir gecekonduda bulundu.

Gaziosmanpaşa’da Günlerdir Kayıp Olarak Aranan Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. Ailesi tarafından kendisinden haber alınamayan Murat Demirkıran için polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Ekipler, ihbarın ardından arama çalışmalarına başladı.

Aradan geçen 4 günün ardından, Pazariçi Mahallesi Burcu Sokak üzerinde bulunan metruk bir gecekondudan gelen kötü kokular, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu gecekonduda Demirkıran’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelere göre, olay yerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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