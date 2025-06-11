Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Konuşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'na hitap edecek.

Son Güncelleme:
Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Konuşacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Kazakistan Meclisinin ev sahipliğinde başkent Astana'da düzenlenecek.

Genel Kurul'a iştirak edecek Kurtulmuş'un, bu toplantı kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmesi ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kurtulmuş, Astana'da TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'na hitap edecek ve TÜRKPA Asamble Konseyi ile TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, söz konusu programları gerçekleştirmek üzere geldiği Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Meclisi Başkanvekili Albert Rau, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Antalya’da Uyuşturucu Baskınında 11 Şüpheli Tutuklandı Antalya’da Uyuşturucu Baskınında 11 Şüpheli Tutuklandı
Aracı Ormanın Yakınında Bulunmuştu: Kayıp Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor Pendik'te Kayıp Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek