Diyanet 'Çocuğa Karşı Cinsel Suç' ile Gündeme Gelen İsmi Vaiz Olarak Atadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, skandal bir karara imza atarak cinsel taciz şüphelisini vaiz olarak atadı. Cinsel taciz suçlamasıyla gündeme gelen eski müftü İshak Yıldırım'ın vaiz olarak atanmasında Diyanet İşleri Başkanı Başkan Ali Erbaş'ın imzası da yer alıyor.

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Diyanet 'Çocuğa Karşı Cinsel Suç' ile Gündeme Gelen İsmi Vaiz Olarak Atadı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan ve kısa süre sonra serbest bırakılan İshak Yıldırım'ı yeniden görevlendirdi. Yıldırım, artık vaiz olarak hizmet verecek.

'ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL TACİZ' SUÇLAMASI

Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü olarak görev yaptığı dönemde, bir imam hatip ortaokulunda din derslerine giren Yıldırım, bir öğrenciye gönderdiği mesajlar nedeniyle "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Öğrenci, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İmam hatip ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. İshak Yıldırım geçen sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimize giren, okulumuzda ücretli öğretmen olarak çalışan müftülük görevlisidir. Sürekli bana yazmasından dolayı şüphelendiğim için ‘Hocam bayağıdır bana yazıyorsunuz, bir şey mi söylemek istiyorsunuz?’ yazdım. O da bana ‘Evet ben senden hoşlanıyorum…’ yazdı.

TUTUKLANDIKTAN 69 GÜN SONRA SERBEST

Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım mahkemede, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim Bedia Yıldırım ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum” dedi ve İshak Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme aynı gün, Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazdı ve sadece 69 gündür cezaevinde olan İshak Yıldırım tahliye edildi.

DİYANET GÖREVE İADE ETTİ

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İshak Yıldırım’ı göreve iade ettiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında “Yıldırım’ın müftülüğün gerektirdiği temsil ve örneklik vasfını zedelediği, Yıldırım’ın ülke genelinde infiale neden olduğu bu nedenle idarecilik görevinden alınarak il dışında vaiz olarak görevlendirildiği” ifade edildi.

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Kaynak: Birgün

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