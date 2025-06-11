Sivas'ta Korkutan Deprem!

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Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken Sivas’ta da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada saat 10.22’de meydana gelen depremin merkezi Sivas Ulus olarak belirtildi. Depremin büyüklüğü 3,3, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

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1 YIL ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Daha önce17 Ekim 2024’te Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas’ta da 4.7 ve 4.1’lik depremler meydana gelmişti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu fay zonunun 7.0 üzeri bir deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtmişti.

'ÇOK AKTİF FAY VAR'

Pampal, katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: Malatya’daki deprem ile Sivas’taki depremin birbiri ile bağı yok, farklı fay hatları üzerindeki depremler bunlar. Bölge hareketli, 6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen o büyük 2 kırılma sonrasında 60-70 bini bulan artçılar bölgede sismik aktiviteyi artırdı. Asıl Kayseri civarında çatallaşır bu fay, Sultansazlığı’nın çevresinde çok fazla aktif fay var. Sivas geçmişte çok yıkıcı depremler yaşamış ilimizdir.

'7 ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR' DEMİŞTİ

Bu iki deprem Sivas-Merkez olarak gözüküyor, oldukça da derin bir mesafede. Normalde 8-10 kilometredir bizim üst merkezimiz, derinleştikçe daha geniş alanda ama daha az yıkıcı etkisi olur. Bu fay zonu 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olan bir fay, Develi, fayı, Erciyes fayı, bunlar Sultansazlığı çevresinde bulunan 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olan faylar. Sivas’ı en yakın etkileyecek olan Deliler fayı (Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan fay) kırılırsa Sivas’ı ciddi etkileyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi