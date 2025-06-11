ÖSYM Duyurdu! YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvuru yapanlar için flaş bir gelişmeyi duyurdu. Sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
21 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başlamışken, ÖSYM sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM’nin resmi sitesinde yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
ERİŞİME AÇILDI
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
ADAYLARA SAAT HATIRLATMASI
Öte yandan ÖSYM, sınava girecek adayların dikkat etmesi gereken kuralları da yeniden hatırlattı. Açıklamada ‘Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır’ denildi.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/6BZQduVp7G pic.twitter.com/XgQCeyR6pL— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 11, 2025
Kaynak: Haber Merkezi