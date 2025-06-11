ÖSYM Duyurdu! YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvuru yapanlar için flaş bir gelişmeyi duyurdu. Sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

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ÖSYM Duyurdu! YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
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21 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başlamışken, ÖSYM sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM’nin resmi sitesinde yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM Duyurdu! YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Resim : 1

ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

ÖSYM Duyurdu! YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Resim : 2

ADAYLARA SAAT HATIRLATMASI

Öte yandan ÖSYM, sınava girecek adayların dikkat etmesi gereken kuralları da yeniden hatırlattı. Açıklamada ‘Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır’ denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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