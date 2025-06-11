Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza! Seferlerde Aksama Yaşanıyor

Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi. Teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı belirtildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza! Seferlerde Aksama Yaşanıyor
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Yaklaşık 20 milyon vatandaşın yaşadığı düşünülen İstanbul'da toplu taşıma genellikle yorucu bir ulaşımken, ara sıra yaşanan aksamalar da nüfus kalabalığıyla beraber hayatı daha da zorlaştırıyor. Milyonlarca İstanbullunun her sabah işine veya okuluna gitmek için kullandığı toplu taşımalardan en çok tercih edileni metrolarda da son dönemde arızalanmalar arttı.

Aşırı yoğunluktan dolayı sık sık arızalanan metrolardan sonuncusu Yenikapı-Hacıosman metrosu oldu. Söz konusu hatta bu sabah 08.40 civarında meydana gelen teknik arıza nedeniyle aksaklık yaşandı. Metro duraklarında kalan vatandaşlar, bilgi almak için güvenlik görevlileriyle iletişime geçerken, seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı belirtildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza! Seferlerde Aksama Yaşanıyor - Resim : 1

YOLCULAR DİĞER ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Metro İstanbul'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, teknik arıza bilgisi duraklardaki sistem üzerinden bildirildi. Metro ile seyahat edemeyen vatandaşlar, işlerine geç kalmamak adına hızla diğer toplu taşıma alternatiflerine yöneldi. Duraklarda kalan yolcular, otobüs ve Marmaray gibi seçeneklerini kullandı.

Metro arızası nedeniyle pek çok kişi gideceği yere geç kalırken, yaşanan durum sosyal medyada da paylaşıldı. Birçok vatandaş, bu durumun sık tekrar etmesinin herkesi mağdur ettiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da nüfus yoğunluğu sebebiyle bu duruma çözüm üretilemediğini savundu

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