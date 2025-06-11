5 Gün Boyunca Dolapta Saklanmış! Nedeni Şoke Etti

Bursa'da 5 gün önce ortadan kaybolan ve her yerde aranan 14 yaşındaki çocuğun, aynı mahalledeki arkadaşının evindeki dolapta saklandığı ortaya çıktı. Çocuğun "saç tıraşını beğenmediği için" saklandığı öğrenildi.

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5 Gün Boyunca Dolapta Saklanmış! Nedeni Şoke Etti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Koçak'ın, aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde saklandığı ortaya çıktı.

5 gün boyunca bir giysi dolabında saklanan çocuğu fark eden ev sahibi, yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi. Çocuk, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi. 5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Koçak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

5 Gün Boyunca Dolapta Saklanmış! Nedeni Şoke Etti - Resim : 1

'BIRAKTIĞIMIZ EKMEKLERİ YEMİŞ'

Ev sahibi Ayşe Yalın, "Oğlum Erhan ile bir ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok, 5 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Sonra fark ettik. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim" diye konuştu.

Mahalle sakini bir vatandaş ise "Arefe gününden bugüne her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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