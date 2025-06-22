İran'a Saldırı ABD Kongresi'ni Ayağa Kaldırdı! Trump Azledilebilir

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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın kilit nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya, Demokrat Kongre üyelerinden tepki yağdı. Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Jim McGovern, saldırının Kongre’nin onayı olmadan yapıldığını vurgulayarak anayasal yetkilerin ciddi biçimde ihlal edildiğini ve bunun açık bir azil gerekçesi olduğunu söyledi.

'BİZİ DÜŞÜNCESİZCE RİSKE ETTİ'

New York Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, saldırının ABD Anayasası ve Kongre’nin savaş yetkilerinin "ağır bir ihlali" olduğunu savundu. Ocasio-Cortez, "Bu kesinlikle ve açıkça bir azil gerekçesidir. O, bizi nesiller boyu tuzağa düşürebilecek bir savaş için düşüncesizce riske etti" ifadelerini kullandı.

'ANAYASANIN BARİZ İHLALİ'

Michigan Kongre Üyesi Rashida Tlaib de saldırıyı "ABD Anayasası’nın bariz ihlali" olarak nitelendirdi. Tlaib, Kongre’yi derhal müdahale etmeye çağırarak, "Orta Doğu’da on yıllardır süren bitmek bilmeyen savaşın bizi nereye getirdiğini gördük, hepsi ‘kitle imha silahları’ yalanına dayalıydı. Bir daha bu tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

'BİZİ YASA DIŞI OLARAK SAVAŞA SOKTU'

Massachusetts Kongre Üyesi Jim McGovern ise saldırıya yönelik tepkisini, "Trump, Kongre’nin onayı olmadan İran’ı bombaladı ve bizi yasa dışı bir şekilde Orta Doğu’da savaşa sürükledi. Dersimizi almadık mı? Bu delilik" sözleriyle dile getirdi.

GERGİNLİK TIRMANDI

Demokrat kongre üyeleri art arda gelen sert açıklamaları, Kongre'de bu konuda yeni bir soruşturma sürecinin başlatılabileceğine işaret ediyor. Bazı üyeler, Savaş Yetkileri Yasası uyarınca Trump’ın yetkilerini sorgulayan acil bir oturum çağrısı yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA