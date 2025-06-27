Trafik Yasası Geri Çekildi: AK Parti Tartışmalı Düzenlemeyi Erteledi

AK Parti, beş öncelikli kanun teklifine odaklanırken, trafik yasası bir sonraki döneme bırakıldı. Emekliler için taban maaş düzenlemesinin ise çalışma hayatı paketine ekleneceği öğrenildi.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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Trafik Yasası Geri Çekildi: AK Parti Tartışmalı Düzenlemeyi Erteledi
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Kamuoyunda büyük tepki çeken trafik düzenlemeleriyle ilgili yasa teklifi, TBMM’nin yaz tatili öncesi gündeminden çıkarıldı. AK Parti kurmayları, söz konusu teklifin kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınmak üzere yeni yasama dönemine bırakıldığını açıkladı.

BEŞ ÖNCELİKLİ YASA, TATİL ÖNCESİ MECLİS'TEN GEÇİRİLECEK

AK Parti yetkilileri, Meclis’in tatil öncesi çalışma takvimine ilişkin bilgi verirken, trafik yasasının yerine beş temel düzenlemenin öne alındığını belirtti. Bu kapsamda;

• İklim değişikliğiyle ilgili yasal düzenleme,
• Motorlu araçlarda ÖTV’ye yönelik değişiklik,
• Sağlık alanındaki çeşitli reformlar,
• Zeytinlik alanlarını da ilgilendiren Maden Kanunu düzenlemesi,
• Çalışma hayatına ilişkin yeni yasa paketi öncelikli olarak Meclis Genel Kurulu’na sunulacak.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

AK Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak olan çalışma hayatına ilişkin yasa teklifine, emekli taban aylıklarıyla ilgili düzenlemenin de ekleneceğini bildirdi.

TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinin ardından kök maaşlar üzerinden yeni oranlar netleştirilecek. Parti kurmayları, “Henüz kesinleşmiş bir rakam yok, ancak emeklileri rahatlatacak bir adım atılacak” mesajını verdi.

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