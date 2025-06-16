CHP’li Erhan Adem’den İktidara ‘Razi Petrokimya’ Çağrısı:

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CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İsrail ile İran arasında tırmanan çatışma ortamının, Türkiye’nin tarımsal üretimini doğrudan etkileyebilecek ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Adem, İran’ın Mahşehr bölgesinde bulunan ve Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Gübretaş’a ait olan Razi Petrokimya Kompleksi’nin durumuna ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştirerek iktidara çağrıda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN ÖNEMLİ'

“Ortadoğu’da başlayan İsrail-İran savaşı, sadece bölge halklarını değil, ekonomik ilişkiler üzerinden Türkiye’yi de derinden etkilemektedir” diyen Erhan Adem, İran’daki Razi Petrokimya Kompleksi’nin Türkiye açısından sadece bir sanayi yatırımı olmadığını vurguladı. Adem, “Türkiye’nin tarımsal üretimde en temel ihtiyacı olan ucuz gübre tedariğinde stratejik bir role sahip olan İran’daki Razi Petrokimya Kompleksi, Türkiye’nin tarımsal üretim sisteminin dışa bağımlılığını azaltmak adına önemli bir bağlantı noktasıdır” ifadelerini kullandı.

Adem, Gübretaş’ın uzun süredir mülkiyetinde olan bu tesisin akıbetinin, hem ekonomik hem de insani boyutuyla kamuoyunu yakından ilgilendirdiği vurguladı.

Savaşın giderek şiddetlendiği bu dönemde, İran’ın en büyük amonyak, üre, sülfürik asit ve fosforik asit üreticisi konumundaki tesisin güvenliği, üretim faaliyetleri ve çalışanlarının durumu hakkında kamuoyuna hiçbir bilgilendirme yapılmamış olmasının endişe verici olduğunu belirten Adem, “Türkiye açısından bu yatırım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda milli ve stratejik bir değer de taşımaktadır” dedi.

CHP'Lİ ADEM'DEN ÇARPICI SORULAR

CHP’li Erhan Adem, şu kritik soruları yöneltti:

“Gübretaş iştiraki olan bu tesisin üretimi durmuş mudur? Tesiste görevli olan Türk personelin can güvenliği sağlanmış mıdır? Türkiye, bu tesisten beklenen gübre teminini hangi alternatif kaynaklarla karşılayacaktır? Türkiye’nin bu stratejik yatırımına yönelik sigorta, güvenlik ve diplomatik önlem planları var mıdır? Tarım Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda ne gibi adımlar atmıştır?”

'İKTİDAR ACİLEN AÇIKLAMA YAPMALI'

“Razi Petrokimya sadece bir sanayi yatırımı değildir” diyen Adem, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Orada Türk çiftçisinin alın teri vardır. Türkiye’nin tarımsal üretiminde maliyetleri düşürmek için yapılan bu yatırım, şu an ciddi risk altındadır ve sessizlik içinde yok sayılamaz. Razi Petrokimya’nın akıbetini, oradaki çalışanlarımızın durumunu ve Türkiye tarımının bu süreçten nasıl etkileneceğini yakından takip ediyoruz. İktidarı acilen kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.”