Onur Yürüyüşü'nde Bir Saat İçinde İki Saldırı! 2'si Çocuk 3 Yaralı

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Her yıl tüm dünyada haziran ayında kutlanan ve LGBTİ+ bireylerin haklarını talep etmek adına renkli gösteriler düzenlediği Onur Ayı etkinliklerinde korkunç bir olay meydana geldi. ABD'nin başkenti Washington'da polis, iki çocuğun Onur Ayı etkinliklerinde bıçakla yaralandığını ve bir kişinin de vurulduğunu açıkladı.

Polisin açıklamasına göre; geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, yaşları 15 ve 16 olan iki erkek çocuğu, kentinde Dupont Circle semtinde Onur etkinliği sırasında çıkan kavgada bıçaklanarak ciddi şekilde yaralandı. Polis, kavgaya neyin neden olduğuna dair bir bilgi vermezken, çocukların hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Çocukların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

GÖZALTI YOK

Olay günü saat 19.00 civarında bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırının hemen arkasından saat 19:50 sularında da silahlı bir çatışma yaşandığı bildirildi. Polis, çatışmada yetişkin bir kişinin silahla ayağından vurularak yaralandığını aktardı. Söz konusu yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı paylaşılırken, şu anda olayla ilgili herhangi bir gözaltının olmadığı da belirtildi.

Görgü tanıkları, bölgedeki Onur Yürüyüşü'nün akşam saat 19:30 sularında polis zoruyla sona erdiğini ve her iki olaydan sonra da kalabalığın parktan dağılmasının emredildiğini söyledi. Saldırıların protestocular arasında mı yaşandığı yoksa dışarıdan gelen şahıs veya şahıslarca işlenen nefret suçları mı olduğu henüz açıklanmadı. Dupont Circle Metro İstasyonu'nun da olayın ardından hizmete kapatıldığı, istasyonun daha sonra saat 22:00 itibarıyla tekrar hizmete açıldığı öğrenildi.

'YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ'

Washington Meclis Üyesi Brooke Pinto, 7 Haziran'da yaşanan saldırılarla ilgili bir açıklamada bulunarak, silahlı ve bıçaklı saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Pinto, "Dupont Circle'da birden fazla bıçaklı ve silahlı saldırı oldu ve şu anda kapalı. Yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Lütfen güvende kalı şeklinde konuştu.