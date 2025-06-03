100'den Fazla Kişi İmza Attı... Ünlü İsimlerden Açık Mektup!

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ülkede azınlıklara destek sağlayan fonların birçoğunun kesilmesine tepki yağıyor. Bu tepkiler son olarak ünlüler tarafından da kolektif olarak dile getirildi. Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, Ariana Grande ve Dua Lipa gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla ünlü isim, LGBTİ+ gençlerin intiharlarını önleme programlarına ayrılan 50 milyon dolarlık federal fonun korunması için ortak olarak açık bir mektup yayımladı.

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

LGBTİ+ gençlerin ruh sağlığını ve toplumdaki yerlerini korumanın önemini vurgulayan mektupta imzası olan tüm ünlü isimler "Sessiz kalmayacağız" mesajını işaret etti. Mektupta 2022'de başlayan LGBTİ+ gençlere destek programının yaklaşık 1,3 milyon kriz durumunda yardımı olduğu belirtildi.

'HİÇBİR GENÇ YALNIZ BIRAKILMAMALI'

Bu konunun siyasetle değil insanlarla ilgili olduğu belirtilen mektupta, "Derin bir bölünmenin yaşandığı bir dönemde, insanlar olarak hepimizin üzerinde anlaşabileceği bir şey olsun; Hiçbir genç, en karanlık anlarında yardımsız bırakılmamalı. Bu can simidini ellerinden almak, LGBTİ gençlere hayatlarının kurtarılmaya değmediği mesajını veriyor. Biz bu mesajı kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi