Ünlü Mücevher Firmasının Müşteri Verileri Çalındı! Kraliyet ve Hollywood’a Büyük Şok

Fransız mücevher devi Cartier’in yaptığı bir açıklama büyük kaos yarattı. Lüks mücevher markası, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada ‘Yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz’ denildi.

'SİSTEMİMİZE ERİŞİM SAĞLADI'

Cartier’in açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi: Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.

'ÜZGÜNÜZ'

Firma, açıklamasında herhangi bir şüpheli durum olduğunda kendileri ile iletişime geçilmesini belirterek, ‘Bu rahatsızlıktan dolayı üzgünüz’ notunu düştü.

Fransız lüks mücevher markası Cartier, 14 Nisan’da 20. yüzyıl başından bu yana tasarladığı mücevherleri Londra’daki Victoria and Albert (V&A) Müzesi’nde sergilemişti.

KRALİYET AİLESİNİN GÖZDESİYDİ

Kraliyet ailelerinden Hollywood yıldızlarına uzanan zengin miras, 350 parça eşsiz mücevherle gözler önüne serilmişti.

Sergide, 1953 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in özel olarak tasarlattığı nadir pembe “Williamson” pırlantasından oluşan çiçek broş da yer almıştı.

HOLLYWOOD YILDIZLARI TAKIYORDU

V&A Müzesi’nde kıdemli mücevher küratörü Helen Molesworth, dikkat çeken sergiye ilişkin ‘Sergilenen parçaların modası hiçbir zaman geçmiyor. 100 yıl önce İngiliz aristokrasisinin taktığı Cartier takılarını, bugün adeta Hollywood’un yıldızlarında görüyoruz’ demişti.

1847 yılında Louis-François Cartier tarafından Paris’te kurulan ve aile şirketi olarak başlayan Cartier, zamanla kraliyet ailelerinin ve Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezi hâline geldi.

Britanya kraliyet ailesiyle ilişkisi 1902 yılına kadar uzanan Cartier’a Kral VII. Edward, kraliyet tedarik sertifikası verdi. Bu, Cartier’nin İngiliz sarayına resmi olarak ürün sağlamasının önünü açtı.