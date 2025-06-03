Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Çorlu-Tekirdağ kara yolundaki geri dönüşüm tesisinin depolama alanında çıkan yangın, paniğe yol açtı. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, öğle saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan tesisin depolama alanından yükselen alevler kısa sürede çevreyi sardı. Gökyüzüne yükselen yoğun siyah duman, kilometrelerce uzaktan bile görüldü.

Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine jandarma, itfaiye ekipleri ve su tankerleri hızla sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü. Ancak tesisin depolama alanındaki çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası olay yerine gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Başkan Sarıkurt, vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, benzer olayların önlenmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik ekiplerin başlattığı inceleme sürüyor.

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Kaynak: DHA

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