Tırı Motosikletlerin Üzerine Sürdü! O Anlar Kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesi Taşağıl mevkiinde yaşanan olayda, trafikte seyir halinde olan 6 kişilik motosikletli grup büyük bir tehlike atlattı. Antalya istikametine doğru ilerleyen grup, önlerinde seyreden 42 plakalı bir tırı sollamak istedi. Ancak tır sürücüsü, yol müsait olmasına rağmen aniden sola kırarak sollamayı engelledi.

KORNAYA ÖFKELENDİ, ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Motosikletlilerin uyarı amacıyla çaldığı korna, tır sürücüsünü öfkelendirdi. O andan itibaren trafik magandası, motosiklet sürücülerinin canını hiçe sayarak yol boyunca defalarca direksiyon kırdı. Tonlarca ağırlıktaki tırın üzerine sürülmesiyle motosikletliler birkaç kez kaza tehlikesi geçirdi. Yaşananlar kask kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde, tır sürücüsünün bilinçli şekilde motosikletlilerin bulunduğu şeride yöneldiği ve tehlikeli manevralar yaptığı net biçimde görülüyor.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Tepkiler üzerine motosikletliler olayın ardından jandarmaya giderek sürücüden şikâyetçi oldu. Grup içerisindeki motosikletçilerden Ertuğ Kırcal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Pazar günü 6 arkadaş güzel keyifli bir sürüş yaparken İbradı'dan Antalya'ya dönüşte Manavgat Taşağıl mevkiinde kötü bir olay yaşadık. Bir tır şoförü şerit değiştirmemesi gereken, düz çizgi olan bir yolda şerit değiştirmeye kalktı ve bizim bulunduğumuz şeride geçmeye kalktı. Bir şekilde yavaşlayıp durduk. Sonra yanına yanaştığımızda neden böyle yapıyorsun tarzında hareket yaptığımızda kendisi bilerek ve isteyerek canice hislerle 40 tonluk aracını üzerimize sürdü. Ölümden döndük. Ekipteki arkadaşlarımızdan birinin kask kamerasının kaydettiği görüntüler her şeyi gösteriyor. Amacımız sesimizi duyurup böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını sağlamak. İnşallah böyle bir şey ne bizim ne de başkasının başına gelmez."

Kaynak: İHA