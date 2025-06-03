Bisikletten Düşen Küçük Çocuk Öldü, Korkunç Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı. İki gün hastanede yaşam mücadelesi veren küçük çocuk kurtarılamadı. Olay sonrası polis, ateş açan kişiyi tespit etmek için soruşturma başlattı.

Bisikletten Düşen Küçük Çocuk Öldü, Korkunç Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde pazar günü yaşanan korkunç olayda, 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya bisiklet sürerken aniden yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bisikletten Düşen Küçük Çocuk Öldü, Korkunç Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 1

MERMİ TESPİT EDİLDİ

Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde beyin kanaması şüphesiyle tomografi çekilen küçük çocuğun, aslında kafasına isabet eden bir mermi nedeniyle ağır yaralandığı ortaya çıktı. Tomografi görüntülerinde, mermi çekirdeğinin kafatasını delerek beynine saplandığı görüldü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu ağır olan Sami Yusuf, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda iki gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bisikletten Düşen Küçük Çocuk Öldü, Korkunç Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 2

MAGANDA ARANIYOR

Olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri, yorgun merminin geldiği yönü ve silahı ateşleyen magandayı belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

MUHTARDAN TEPKİ

Aligör Mahalle Muhtarı Mehmet Alakuş yaşananlara tepki göstererek, “Silah sıkmak marifet değil, erkeklik hiç değil. Düğünlerimizi kanla sonlandırmayalım.” ifadelerini kullandı. Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Sami Yusuf’tan geriye, cami imamı olan babasıyla birlikte çekilmiş bir sünnet fotoğrafı kaldı.

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Kaynak: İHA

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