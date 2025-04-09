Trafik Kazasından Sonra Kaldırıldığı Hastanede Başından Vurulduğu Ortaya Çıktı

Uşak’ın Banaz ilçesinde 5 Nisan’da meydana gelen kazada, otomobiliyle şarampole devrilen İsmail Vural (44) ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Başta trafik kazası zannedilen olayda, hastanede yapılan tetkikler sonucunda Vural’ın kafasında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri olayın kaza değil, silahlı saldırı olabileceği ihtimali üzerinde durarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

4 GÜN SONRA ÖLDÜ

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık gözetiminde yapılan otopside, Vural’ın başına isabet eden mermi çekirdeği çıkarıldı. Şüpheli ölümle ilgili olarak jandarma ekipleri hem kazanın hem de ateşli silah yaralanmasının nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak için çalışıyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA