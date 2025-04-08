Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Denizli'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Denizli'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Denizli'de Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Denizli'nin Çivril ilçesinde saat 22.53'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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