Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Denizli'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Denizli'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Denizli'nin Çivril ilçesinde saat 22.53'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 8, 2025
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) https://t.co/3C9I0q9IU4
08.04.2025, 22:53:33 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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