Mahir Polat'ın Avukatı O İddialar İçin Harekete Geçiyor: 'Amaç Süreci Baltalamak'

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Tutuklandığından beri 3 kez hastaneye götürülen ve bir kez anjiyo olan Mahir Polat, bugün yeniden hastaneye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ederek bunun sonucuna göre karar vereceğini bildirdi. Hastanede holter cihazı takılan Polat, yeniden cezaevine götürüldü. Cihaz 24 saat boyunca Polat'ta takılı olacak.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. X hesabından yazılı açıklama yapan Avukat Erdem şunları kaydetti:

"Müvekkilim Mahir Polat’ın ilaçlarını almadığı yönündeki manipülatif haberleri takip etmekteyiz. Yegane amacı dürüst olarak yürüttüğümüz süreci baltalamak olan insanlık dışı bu paylaşımları yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız. Mahir Bey gibi uzun yıllardır kalp ve tansiyon hastalığı yaşayan birinin ilaçlarını almamasının ölümcül sonuçlar vereceğini bilmelerine rağmen bu tarz paylaşım yapmaları ilgililerin nasıl insani bağlamdan koparak hınçla hareket ettiklerini göstermektedir.

'YENİ BİR RAPOR SÜRECİNİN BAŞLATILMASI...'

Ayrıca, Mahir Bey hükümlü değil tutuklu olmasına ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması için sağlık durumunu tespit eden herhangi bir hastane raporu yeterli olmasına rağmen hükümlülere uygulanan mevzuat doğrultusunda Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi sürecini, bu sürecin bilimsel ve hakkaniyetli ilerleyeceğine dair inancımızla takip ettik. Fakat bugün tekrar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevki ile yeni bir rapor sürecinin başlatılması, müvekkilimin tahliye sürecini uzatabilecek yeni hamleler olduğu izlenimine neden olmuş ve bizleri kaygılandırmıştır.

'VEBALİNİ KİMSE ÖDEYEMEZ'

Kamuoyuyla açık şekilde paylaşmak isterim ki; Mahir Beyin sağlık sorunları cezaevi koşullarında kalmasını mümkün kılmamakta ve bu koşullar sağlığına devamlı olarak zarar vermekte ve hayati risk teşkil etmektedir. Sürecin uzaması ve/veya gerekmediği halde hapis cezası kesinleşmiş kimselere uygulanan infaz durdurma kurallarının Mahir Beyin tahliyesine esas alınması nedeniyle sağlığı ve yaşamı üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğmasının vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki ne de vicdani olarak ödeyebilir."

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti. Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Mahir Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede cezaevinde kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verilmişti.

Mahir Polat, 7 Nisan'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Muayenesi tamamlanan Polat, tekrar cezaevine gönderilmiş ve avukatı Erkam Erdem, "Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti. Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi. Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrilmişken bugün Mahir Polat'ın bir kez daha hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nun Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi