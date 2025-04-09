Şanlıurfa'da Şüpheli Kadın Ölümü! Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi kırsal Mahallesi'nde sulama kanalında bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesede ulaşamayınca belediyenin bünyesindeki Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden ekipler, cesedin bir kadına kadına ait olduğunu belirledi. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik belirleme çalışmaları için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA