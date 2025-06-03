Mezuniyet Törenine Damga Vuran Anlar… Okul Birincisinin Konuşması Ayakta Alkışlandı

Okan Üniversitesi'nde mezuniyet törenine damga vuran anlar yaşandı. Okul birincisi Aleyna Burcu Elbasan'ın birincilik konuşması, salondaki herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Konuşmasında Gençliğe Hitabe’ye yer veren Elbasan, "Teşekkürlerin en büyüğünü borçlu olduğum kişi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" sözleriyle takdir topladı. Elbasan'ın bu sözleri hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Konuşmasında Gençliğe Hitabe’den alıntılarla başlayan Elbasan, “Teşekkürlerin en büyüğünü borçlu olduğum kişi şu an burada, bu ülkede bu sahnede, sizlerin karşısında bu konuşmayı yapmamı mümkün kılan, bütün ümidi biz gençlerde olan, 'Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza müdafaa etmektir' diyen; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür" ifadelerini kullandı.

'DAİMA SENİN İZİNDEN GİDECEĞİZ'

Konuşmasının devamında, Atatürk’e olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti: "Yorulduğumuz vazgeçmek istediğimiz her an; Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' sözlerini hatırlayacak; ülkemize faydalı bireyler olmak için çalışıp ve daima senin izinden gideceğimize and içeriz."