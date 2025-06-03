Eskişehir’de Çöp Evden 2 Kamyon Atık Çıktı: Ekipler Nefes Almakta Zorlandı

Eskişehir’in Şarhöyük Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde, uzun süredir temizlenmeyen çöp evden tonlarca atık çıktı.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kötü koku ihbarı üzerine harekete geçti. Gap Sokak’taki adrese yönlendirilen temizlik ekipleri, kapıyı açar açmaz ağır bir kokuyla karşılaştı. İçerideki manzara ise oldukça ürkütücüydü: tabak, poşet, yiyecek artıkları ve çeşitli ev atıkları evin her köşesini doldurmuştu.

Evin sahibi 70 yaşındaki N.G.'nin huzurevinde kaldığı öğrenildi. Belediye ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerle evde temizlik çalışmasına başladı. Yapılan temizlik sonucunda evden tam iki kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Temizlik sırasında ekiplerin zaman zaman nefes almakta zorlandığı, çalışmaların maske ve havalandırma desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA