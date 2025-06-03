Çığlık Çığlığa Bırakan Dehşet! Sürücü Bıçak Çekti, Eşi Gözdağı Verdi… Magandanın Yarattığı Korku Dolu Anlar Kamerada

Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki sürücü arasındaki tartışma tansiyon yükseltti. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki araç sürücü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışma sonrasında aracından inen sürücü elindeki bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdü, bıçağı göstererek tehditler savurdu.

ÇIĞLIK İÇİNDE KALDI

Sürücünün yanında bulunan kızı, babasına bıçak çekildiğini anlarda büyük bir panik yaşadı. Genç kız ‘Baba, bas gidelim. Korkuyorum' diye bağırdı.

'AŞİRET BUNLAR'

Bıçak çeken sürücünün yanındaki kadın ise, "Git buradan, aşiret bunlar, döverler seni" diyerek tehdit etti. Trafikteki korku dolu anlar araç içi kamerası ile saniye saniye görüntülendi.