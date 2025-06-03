Kan Donduran Cinayet! Kadın Kılığına Girerek Geldiği Tamirhanede Dehşet Saçtı

Mersin'de 17 yaşındaki M.A., kadın kılığına girerek gittiği sanayi sitesinde kan davalısı olduğu iddia edilen Rıdvan Güner’i silahla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan şüpheliyle birlikte, olaya azmettirdikleri öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

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Kan Donduran Cinayet! Kadın Kılığına Girerek Geldiği Tamirhanede Dehşet Saçtı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen cinayet, bölgede büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli, kadın kıyafetleri giyerek ticari taksiyle Tırmıl Sanayi Sitesi’ne gitti. Burada bir araç tamirhanesinde çalışan 35 yaşındaki Rıdvan Güner’i tabancayla vurarak öldürdü.

4 GÖZALTI

Şüpheli, cinayetin ardından boş kovanları da toplayarak geldiği ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Olayın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. ile birlikte olayla bağlantılı oldukları iddia edilen Y.K., M.E. ve diğer bir Y.K. adlı şahıslar da gözaltına alındı.

Kan Donduran Cinayet! Kadın Kılığına Girerek Geldiği Tamirhanede Dehşet Saçtı - Resim : 1

'KAN DAVASI' İDDİASI

İlk incelemelere göre cinayetin, taraflar arasında geçmişe dayanan kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. İddialara göre, gözaltındaki Y.K.’nın ağabeyi 2023 yılında öldürülmüş ve bu olaydan sonra iki taraf arasında husumet başlamıştı. Rıdvan Güner’in hedef seçilmesinde bu olayın etkili olduğu değerlendiriliyor.

Cinayet zanlılarının ifadeleri ve bağlantıları mercek altına alınırken, polis ekipleri olası yeni bir olay yaşanmaması adına şüphelilerin ikametlerinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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Kaynak: İHA

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