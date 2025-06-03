Oyun Uygulamasında Tanıştığı Çocuğu Taciz Eden Erkek Gözaltında

İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, oyun uygulamasından tamıştığı erkek tarafından rahatsız edilmeye başlandı.

Şahıs, çocuğu mesaj atarak sürekli taciz etti ve mesajları ailesine göndermekle tehdit etti. Çocuğun evini ve okuduğu okulu da öğrenen erkek, çocuğu görüşmeye zorladı.

14 yaşındaki H.Ş. tacizler sonucu sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. H.Ş., sosyal medya üzerinden "Arkadaşlar sesimi duyurun lütfen, tehdit ediliyorum, kurtulamıyorum" şeklinde yazdığı mesajla sosyal medyadan yardım istedi.

Şüpheli, bunun üzerine bir video çekerek kız çocuğundan özür diledi. Olayın gündem olması üzerine polisler, kız çocuğu ve ailesiyle bağlantı kurarak şüphelinin kimliğini tespit etti. A.D. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

PİŞMANMIŞ!

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında işlem yapılan A.D. 'Çok pişmanım, daha önce bir özür videosu yayınlamıştım' dedi.

Kaynak: DHA