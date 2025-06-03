Oyun Uygulamasında Tanıştığı Çocuğu Taciz Eden Erkek Gözaltında

Türkiye'de kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. 14 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken tanıştığı erkek tarafından taciz edildi. Çocuğu tehdit ederek görüşmeye zorlayan erkek tepkiler üzerine gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Oyun Uygulamasında Tanıştığı Çocuğu Taciz Eden Erkek Gözaltında

İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, oyun uygulamasından tamıştığı erkek tarafından rahatsız edilmeye başlandı.

Şahıs, çocuğu mesaj atarak sürekli taciz etti ve mesajları ailesine göndermekle tehdit etti. Çocuğun evini ve okuduğu okulu da öğrenen erkek, çocuğu görüşmeye zorladı.

Oyun Uygulamasında Tanıştığı Çocuğu Taciz Eden Erkek Gözaltında - Resim : 1

14 yaşındaki H.Ş. tacizler sonucu sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. H.Ş., sosyal medya üzerinden "Arkadaşlar sesimi duyurun lütfen, tehdit ediliyorum, kurtulamıyorum" şeklinde yazdığı mesajla sosyal medyadan yardım istedi.

Şüpheli, bunun üzerine bir video çekerek kız çocuğundan özür diledi. Olayın gündem olması üzerine polisler, kız çocuğu ve ailesiyle bağlantı kurarak şüphelinin kimliğini tespit etti. A.D. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

PİŞMANMIŞ!

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında işlem yapılan A.D. 'Çok pişmanım, daha önce bir özür videosu yayınlamıştım' dedi.

Danla Bilic'i Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisi Yine Serbest BırakıldıDanla Bilic'i Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisi Yine Serbest BırakıldıGüncel

GBT Uygulamasında 'Taciz' İddiası Meclis GündemindeGBT Uygulamasında 'Taciz' İddiası Meclis GündemindeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Çocuk Taciz
Son Güncelleme:
Mezuniyet Törenine Damga Vuran Anlar… Okul Birincisinin Konuşması Ayakta Alkışlandı Mezuniyet Törenine Damga Vuran Anlar… Okul Birincisinin Konuşması Ayakta Alkışlandı
Bisikletten Düşen Küçük Çocuk Öldü, Korkunç Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı Bisikletten Düşen Küçük Çocuk Öldü, Korkunç Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı
Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek
Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu! Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!
Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest