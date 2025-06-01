Danla Bilic'i Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisi Yine Serbest Bırakıldı

Fenomen Danla Bilic’i tehdit, darp, taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin, ‘ölümle tehdit’ ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınmıştı. Berk Çetin, serbest bırakıldı.

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Kısa süre önce eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz, takip ve darp edildiğini duyuran, bir restoran yumruklu saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şikayetçi olarak yardım istemişti.

Danla Bilic'i Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisi Yine Serbest Bırakıldı - Resim : 1

'ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ' DEMİŞTİ

Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin, Denizli’de yakalanmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Danla Bilic, birkaç gün önce dehşete düşüren bir açıklama daha yaptı. Ünlü fenomen, Berk Çetin’in Kütahya'da ki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu öne sürmüştü.

Danla Bilic'i Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisi Yine Serbest Bırakıldı - Resim : 2

SERBEST BIRAKILDI

Korkunç iddialar sonrasında yeniden gözaltına alınan Berk Çetin, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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