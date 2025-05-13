GBT Uygulamasında 'Taciz' İddiası Meclis Gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM gündemine dikkat çeken bir iddiayı taşıdı. Öztürk, bazı bekçi ve polis memurlarının GBT sorgusu esnasında elde ettikleri kişisel bilgileri kullanarak genç kadınlara sosyal medyadan ulaştığı ve tacizde bulunduğu iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu.

Meclis’e bir soru önergesi veren CHP’li Öztürk, görevli kamu personelinin kişisel verilere erişim yetkisini kötüye kullanmasının ciddi bir güvenlik ve etik ihlali olduğunu vurguladı. GBT sorgularının kadınlar için kadınlar için bir tehdit aracına dönüştüğünü kaydeden Öztürk, iddiaların doğru olup olmadığını Bakan Yerlikaya’ya şu sorularla sordu:

Bekçilere GBT yapma yetkisi var mı?

Polis ve bekçiler kişisel verilere erişerek genç kadınlara sosyal medyadan ulaşıyor mu?

Bu konuda Bakanlığa ulaşan şikâyet sayısı nedir?

Bu tür tacizlerin önlenmesi için özel bir denetim ya da ihbar hattı var mı?

Öte yandan Öztürk, kişisel veri güvenliği ve kadın hakları meselelerinde hizmet içi eğiti olup olmadığını ve buna benzer suistimallerin nasıl cezalandırıldığını da Bakan Yerlikaya’ya soru olarak yöneltti.

Öztürk, “Görevli memurların devletin yetkisiyle edindiği bilgiye dayanarak kadınları rahatsız ettiği iddiaları kabul edilemez. İçişleri Bakanı konuyla ilgili derhal soruşturma başlatmalı, ilgisi olan tüm personeli görevinden almalıdır. Devletin koruyucu eli, kadına uzanamaz” dedi.