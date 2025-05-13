Başakşehir'de Devasa Arsa Devri! 50 Bin Lira Sermayesi Vardı, Milyarlık Şirket Oldu

Başakşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantılarında, değeri milyarlarca lira olan arsalara ilişkin yeni kararlar aldı. Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. isimli iştirak şirketi için sermaye artırımı kararı verildi. Bu sermaye artırımı İkitelli-2 Mahallesi’nde yer alan toplam büyüklüğü 57 bin 19 metrekare olan arsaların devriyle sağlandı.

Arsa devir işlemi için önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi Başkanlık makamına yazı yazdı. Söz konusu arazilerin parsel numaraları bulunan yazı daha sonra belediye meclisine gönderildi. Belediye meclisinde yapılan oylamayla AKP grubunun çoğunluk oylarıyla 57 bin 19 metrekare arsa sermaye artırımı için Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. bünyesine geçirildi.

'50 BİN LİRADAN 3 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI'

Sermaye artırımında önce 50 bin lira sermayesi olan Başakkent Danışmanlık şirketinin yeni arsalarla birlikte 3 milyar lira büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor. Önceki dönem Başakşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı sermaye artırımında birçok soru işareti bulunduğunu aktardı. Kayabaşı, belediyenin zaten bir inşaat şirketi bulunduğunu, danışmanlık şirketine arsa aktarımının nedeninin açıklanması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Başakkent İnşaat Turizm Organize Sanayi Limited Şirtketi isimli şirket tamamıyla belediyeye ait. Bu şirket her yıl milyarlarca liralık arsa satışı yapıyor. Müteahhitlik de yapan şirket belediye bünyesinde konutlar inşa ediyor. Böyle bir şirket varken belediye çalışanlarının maaşlarını ödemek için kurulmuş Başakkent Yönetim ve Danışmanlık şirketine neden böyle bir arsa devri gerçekleştirildi?"

'İBB İLE UZLAŞMAZLIK YAŞANABİLİR'

İştirak şirketinin mevzuat gereğince sermaye artırımına gitmesi gerektiğini ancak söz konusu arsaların yüksek bedelli olduğunu hatırlatan Kayabaşı “Şirketin sermayesi 50 bin liraydı ve mevzuat gereğinde 500 bin liraya çıkarması gerekiyordu. Ancak söz konusu arsaların bedeli 3 milyar lirayı buluyor. Böylece şirketin sermayesi 50 bin liradan 3 milyar liraya kadar çıkmış olacak. Burada amaçlanan bir şey mi var? Söz konusu alanda İBB’nin de olimpiyat oyunlarına ilişkin bir projesi vardı. Gelecekte burada İBB ile uzlaşmazlık yaşayabilecekleri bir durum ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

'BAŞAKKENT İNŞAAT A.Ş. NEDEN VAR?'

Başakkent İnşaat şirketi ise bölgede çeşitli arsaların hissedarı durumda. Burada Başakşehirlilerle yaşanan en büyük sorun da arsa anlaşmazlığı nedeniyle ortaya çıkıyor. Kayabaşı konuya ilişkin “Arsaların büyük hissedarı olan Başşakkent İnşaat şirketi küçük hissedar olan Başakşehirlilere çok düşük fiyatlar veriyor. Piyasanın yarısı hatta 4’te biri kadar fiyatlar biçiliyor. Başakşehirliler kendi arsalarını daha yüksek fiyat veren müteahhitlere satamıyor. Başakkent A.Ş. çok düşük fiyatlar verdiği için şu anda binlerce dava mevcut. İmar planları iptal edilen ya da davalık arsalar üzerinde inşaatları devam ediyor” dedi.