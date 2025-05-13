Özgür Özel, Çözüm İçin Yine Meclis’i işaret Etti! Dikkat Çeken Fesih Yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Soma faciasının 11. yıl dönümünde facianın meydana geldiği Soma'da NOW TV'nin canlı yayınına katıldı

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan üniversite öğrencileri ve terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve feshi ile devam eden İmralı sürecini yorumladı.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim bugün söylediğimiz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım, bunun için yer Meclistir. Komisyon kurulmalı, bu komisyon yasal düzenlemeleri yapmalı. Toplumsal mutabakat aranacaksa o Meclis’te kurulacak masaya komisyonlara mutlaka başka şehit aileleri bu süreçten zarar görmüşlerin katılıp bu insanların olurunun alınması lazım.

Demiştim ki ‘şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamamız lazım.’ Sırrı Süreyya Önder de ‘Bazen şehidin anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür gün diğer çocuğu yaşadığı zaman o senin gözünün içine bakar gelir sarılır’ demişti.

'BUNDAN BÜTÜN TÜRKİYE KARLI ÇIKAR'

Bugün bu iş toplumsal mutabakatla çözülsün, bundan bütün Türkiye karlı çıkar. Burada yanlış hesap şu; iktidar medyasında kendince bir bayram havası var, meseleyi kendilerince meselenin kahramanları var. Kardeşim bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder ama algı operasyonlarıyla yanlış yapılmasın. Elbette ki bundan önce müzakereler yapılmıştır bundan daha normal bir şey yok ama bugün silahların bırakılacağı ilan edildiği ilk günden ilk düğmeyi yanlış iliklemenin peşindeyiz. Bunlar yanlış!

'10 KİŞİLİK BİR KOMİSYONUMUZ VAR'

Bizim çizdiğimiz çerçeve şu. Meclis başkanının inisiyatif alması doğru olur mutlaka bir hazırlık komisyonu davet edilerek, herkesin sandalyesi olsun görüşleri alınmalı. Bizim 10 kişilik bir komisyonumuz var.

Ben Sırrı Bey sorduğumda 'Gizli bir anlaşma bir anayasa pazarlığı bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin net bir kefaretinin olduğu yerde bir şey söyleyemem ama olursa yarın biz orada olmayız.

Biz millete karşı samimi duygular besliyoruz organik siyaset yapıyoruz. Siyasette ufak tefek tutum değişiklikleri olur. Ak dediğinize kara demek başka bir şeydir. Bu tutarsızlıklar geleceğe dair de güvencesiz durumu ortaya koyar. Bir bakıyorsunuz Türkiye’nin dış politikası dış güvenliği kimin elinde? Bugün bu yaptıklarını bir başka düğmeye basıp da savruluş yaşatmayacaklarını nereden bileceksiniz? Türkiye böyle bir şey yaşayabilir. Onun için biz kendimize bakıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi