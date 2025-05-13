Terör Örgütü PKK Silah Bıraktı: Yeni Aşamaya Ne zaman Geçilecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden yaptığı tarihi çağrı yeni bir süreci başlatmıştı. Bahçeli'nin "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" sözleri sonrası DEM Parti heyeti İmralı'da görüşmelere başladı.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan görüşmelerin ardından PKK'dan silah bırakmasını istedi. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongre gerçekleştirdi. PKK'dan beklenen açıklama dün geldi.

Örgüt, fesih ve silah bırakma kararını duyurdu. Açıklamada, "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

Yeni dönemde PKK'nın silah bırakmasıyla beraber izlenecek yol haritası da belli oldu. Sabah'tan Zübeyde Yalçın ve Halit Turan'ın haberine göre demokratikleşmede yeni aşama eylül ayında gerçekleşecek.

Yeni sürece ilişkin detaylar şöyle aktarıldı:

"-PKK, Irak'ın kuzeyinde belirlenen noktalarda 3-4 aylık süreçte silahları bırakacak.

-Terör örgütü depo, mağara gibi cephaneliklerinin olduğu yerleri devlete bildirecek.

-Örgüt üyeleri hukuki sürece tabi tutulacak. Suç kaydı olmayanlar denetimle topluma entegre edilecek.

-PKK'nın sözde üst düzey elebaşlarının Suriye'de bulunmasına izin verilmeyecek.

-YPG ile ilgili süreç Suriye yönetimiyle yürütülecek. Suriye milli ordusuna entegrasyon hedeflenecek.

-Güvenlik politikalarında ani değişiklik olmayacak. Demokratikleşmede yeni aşamaya eylülde geçilecek."

Kaynak: Sabah