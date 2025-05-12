Kabine Sona Erdi: Toplantıda Dikkat Çeken Jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantıda ana gündem, terör örgütü PKK'nın fesih kararı olurken, MHP lideri Bahçeli toplantıya Türk bayraklı bir çiçek gönderdi.

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Kabine Sona Erdi: Toplantıda Dikkat Çeken Jest

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.45'te Beştepe'de başladı. Kabine'nin gündemi, bugün açıklanan tarihi bir kararla değişti. Toplantıda terör örgütü PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı ele alındı.

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran terör örgütünün bu hamlesi sonrasında atılacak adımlar, yeni dönem ve hayata geçirilmesi öngörülen yasal düzenlemeler müzakere edildi.

Kabine Sona Erdi: Toplantıda Dikkat Çeken Jest - Resim : 1

BAHÇELİ'DEN ÇİÇEK

İmralı'ya 22 Ekim 2024 tarihli çağrısıyla süreci başlatan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kabine toplantısına Türk bayraklı bir çiçek göndermesi dikkat çekti.

PKK'NIN AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK, kongrede alınan kararları duyurduğu bildirgesini bu sabah 09.00 civarından yayımlamıştı. Örgüt, bildirgesinde, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer vermişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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