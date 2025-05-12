İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Fesih Kararına İlk Tepki

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nin fesih kararının tanınmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, örgütün hedef ve amaçlarından vazgeçmediğini söyleyerek "Devleti yöneten iktidar ve ortakları için de bunun adı artık açıkça ihanettir" dedi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Fesih Kararına İlk Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrı sonrası başlayan süreç ve İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve fesih çağrısında bulunmasının arkasından beklenen karar geldi. Terör örgütü, 5-7 Mayıs tarihlerinde topladıkları kongrede silah bırakma ve kendilerini feshetme kararı aldıklarını duyurdu.

Terörün sonlanması adına tarihi bir adım olarak değerlendirilen süreçle ilgili birçok siyasiden yorum gelirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da ilk kez konuyla ilgili konuştu. Dervişoğlu, örgütün bitirilme noktasına getirildiğini ve iktidar ile ortaklarının ihanet içinde olduklarını savundu.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Fesih Kararına İlk Tepki - Resim : 1

'OLMAYAN BARIŞIN AKTÖRÜ'

İYİ Parti lideri, "Devleti yöneten iktidar ve ortakları için de bunun adı artık açıkça ihanettir. Bitirilme noktasına gelen terör örgütü, maalesef iktidar ve yerel ortaklarının ömür boyu başkanlık ve siyasi hesapları, küresel ortaklarının talimatları ve stratejileri ile PKK terör örgütü olmayan bir savaşın galibi, olmayan bir barışın aktörü haline getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Devletin Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri takip edip müdahalede bulunmak zorunda olduğunu söyleyen genel başkan, "Hükümete soruyoruz; Kamışlı'da ilan edilen özerk yapı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Dervişoğlu, terör örgütünün açıklamasını kabul eden herkesin tarih ve millet önünde hesap vereceğini söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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