Bakan Fidan'dan PKK'nın Fesih Kararının Ardından İlk Açıklama

Bakan Fidan, PKK'nın fesih kararı üzerine konuşuyor. İşte detaylar...

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Bakan Fidan'dan PKK'nın Fesih Kararının Ardından İlk Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, terör örgütünün silah bırakma ve kendini fesih kararını 'tarihi' olarak niteledi.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"PKK’nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar; kalıcı barışın bölgemize hakim olması açısından oldukça kıymetli. Atılacak pratik adımları da yakından takip edeceğiz.

Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanmasıyla hayata geçmesiyle, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesi olmuştu. DEM’in sorumluluğu var. Bu ülkenin evlatları olarak kendi sorunumuzu kendi sağ duyumuzla, çözebileceğimizi düşünüyoruz. Bölgemiz adına da bence fevkalade önemli bir adım. Devamı gelecektir. Çok fazla detay konu var. Ama bugün bu olumlu havanın üzerine daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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