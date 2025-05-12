Gelecek Partisi'nden 'Fesih Kararı' Değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde 27 Şubat'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelen fesih ve silah bırakma çağrısıyla terör örgütü, aylardır beklenen fesih kararını duyurdu. Birçok siyasiden konuyla ilgili peş peşe değerlendirmeler gelirken, son olarak Gelecek Partisi'nden de yorum geldi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla, terör örgütünün fesih kararına ilişkin partisinin tutumundan bahsetti. Ufuk Karcı, söz konusu adımın Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı adına bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Bahçeli'nin çağrısını hep desteklediğini dile getiren Karcı, parti liderinin yeni süreçle ilgili tavsiyelerini de aktardı.

DAVUTOĞLU'NUN ÖNERİLERİ

Sözcü Karcı, Davutoğlu’nun önerilerini şöyle sıraladı:

• Terör örgütünün en kısa sürede, hükümet yetkililerinin gözetiminde silahsızlandırılması,

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir “ulusa sesleniş” konuşması ile kamuoyunu bilgilendirmesi ve olası toplumsal kaygıları gidermesi,

• Örgüt yöneticilerinin Türkiye’ye müzahir bir ülkede, Türkiye’nin kontrolünde ve sorun çıkarmayacak şekilde barındırılmalarının sağlanması yer aldı.

Ufuk Karcı, partisinin şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da ülke menfaatine olan tüm adımların yanında olacağını vurgulayarak, millet hukukuna zarar verecek her şeyin de karşısında olacaklarını ifade etti. Karcı, “Aziz şehitlerimizin mübarek kanının manevi hissiyatını ve gazilerimizin emsalsiz onurlarını zedeleyecek herhangi bir operasyonun parçası olmadan, milletimize barış iklimi sunma mücadelesinde sonuna kadar gidilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.