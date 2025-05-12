Terör örgütü PKK Silah Bıraktı: Diyarbakır'da Davul Zurnalı 'Fesih' Halayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" sözlerinin ardından tarihi bir süreç başlamıştı.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısına PKK'dan olumlu karşılık geldi. PKK bu sabah yaptığı açıklamada fesih kararını duyurdu.

Açıklamada, "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

HALAYA DURDULAR

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı kamuoyunda olumlu karşılandı. Diyarbakır'da bir araya gelen onlarca vatandaş kararı davul zurna eşliğinde kutladı.

Dağkapı Meydanı'ndaki kutlamalara katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Kaynak: Haber Merkezi