CHP’li Ulaş Karasu’dan Bakan Uraloğlu’na ‘Kuzey Marmara’ Tepkisi: 'Bu İddialar Doğru mu?'

Rönesans Holding’in işleteceği Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde, otoyol henüz açılmadan günlük araç geçiş garantisinin 90 binden 150 bine çıkarıldığı ve sözleşme süresinin 3 yıldan fazla uzatıldığı öne sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, söz konusu iddiayı Meclis gündemine taşıdı. İddiaya göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu artırımı Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde de önerdi, ancak o dönem kabul edilmedi.

'BU İDDİA DOĞRU MU?'

CHP’li Karasu, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Karasu, Bakan Uraloğlu’na ‘Bu projeye, Karayolları Genel Müdürü olduğunuz dönemde de araç geçiş sayısının artmasına ilişkin öneride bulunduğunuz, ancak dönemin bakanı tarafından bu teklifin kabul edilmediği iddiası doğru mudur?’ diye sordu.

'KAMU ZARARI SÖZ KONUSU MU?'

Karasu, bu otoyol için yıllık bazda Hazineden karşılanması beklenen ödemenin yıllar itibariyle ne olduğunun da açıklanmasını da istedi.

‘Bu şekilde serbest rekabet sonucu oluşacak kamu menfaati nasıl sağlanacak?’ diye belirten Karasu şunları söyledi: İlgili firmayla yapılan sözleşmenin imzalandığı günden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadar olan süredeki maliyet artışı ne kadardır? Artırılan garantiler de Hazine güvencesine haiz olacak mıdır? Bu şekilde kamunun bir zararı söz konusu mudur?