İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına İlk Yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması, Türkiye’de yeni bir barış sürecinin ilk kıvılcımı oldu. Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki tarihi çağrısı, bu süreci somut bir çerçeveye oturturken, DEM Parti’nin İmralı heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi kritik bir adım olarak kayıtlara geçti.

Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, siyasi partilerle yoğun bir görüşme trafiği başlattı. Tüm gözler İmralı’dan gelecek açıklamaya çevrilmişken, 27 Şubat’ta Öcalan’dan tarihi bir çağrı geldi: PKK’ya silah bırakma ve fesih talimatı. Bu çağrı, Türkiye’nin “terörsüz Türkiye” hedefine yönelik umutları artırırken, PKK’nın vereceği yanıt merakla beklendi.

Ancak barış sürecindeki bu olumlu hava, üzücü bir haberle gölgelendi. İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 18 gün yoğun bakımda kalan Önder, 3 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Her iki parti, Önder’in anısına süreci ilerletme kararlılıklarını vurgulayan açıklamalar yaptı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Türkiye, Önder’in kaybının yasını tutarken, barış sürecindeki kararlılık mesajları arka arkaya geldi. Bugün ise PKK silah bırakma ve fesih kararını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nın kararını değerlendirdi. Altun, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli bir aşamanın başarıyla geçildiğini vurguladı.

'ÖNEMLİ BİR AŞAMA GÜÇLENEREK KATEDİLDİ'

Altun'un paylaşımı şöyle:

"Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.

Türkiye, 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar çekmiş ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit vermiştir. Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz Şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz.

'ÇOK HIZLI ŞEKİLDE SONLANACAK BİR SÜREÇ DEĞİL'

Kuşkusuz Terörsüz Türkiye süreci, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir. Güzel ülkemiz Türkiye’nin ve aziz Milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir.

Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır. Aziz Milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta ortaya koymaktadır.

Bu bilinçle; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, Millet ve Devlet el ele yürüdüğümüz Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.



Türkiye, 40 yılı aşkın… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 12, 2025

Kaynak: Haber Merkezi