Ovit Tüneli Çıkışındaki 7 Yıllık İhmal Meclis Gündeminde

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Rize çıkışında yıllardır ölümlü kazalara sahne olan Ovit Tüneli’nin bağlantı yolundaki eksiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Karal, tamamlanamayan yol nedeniyle sürücülerin her gün büyük bir riskle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, “Tünel dört şeritli inşa edilmiş olmasına rağmen, çıkışta bir anda daralan, virajlı ve aydınlatmasız eski yola geçiş ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu teknik uyumsuzluk yıllardır görmezden geliniyor ve kazalara davetiye çıkarıyor” dedi.

Karal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönelik bir soru önergesi vererek, tünelin İkizdere ile giriş noktası arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik yolun neden hala tamamlanmadığını sordu. 2018 yılında faaliyete geçen tünelin bu haliyle güvenli ulaşım sağlamadığını vurgulayan Karal, 2024 yılı Kasım ayında yapılan ihaleye rağmen hâlâ hiçbir somut çalışmanın başlamadığını belirtti.

'BÜYÜK BİR TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR'

Tünelin dört şeritli olmasına karşın, çıkışta virajlı ve dar bir eski yola yönlendirme yapılmasının ciddi bir teknik hata olduğunu ifade eden Karal, “Tünel çıkışında yer alan dar ve kör noktalarda görüş mesafesi oldukça sınırlıdır. Özellikle ilk kez bu yolu kullanan sürücüler için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Bu durum özellikle gece saatlerinde kazalara davetiye çıkarmaktadır.” diye konuştu.

ESKİ KAZALARI HATIRLATTI

Karal, 26 Nisan 2025’te aynı yol kesiminde yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazaya dikkat çekerken, daha önce 24 Ağustos 2024’te de aynı noktada iki kişinin yaşamını yitirdiği bir başka kazanın meydana geldiğini hatırlattı. Erzurum yönündeki yolun duble olarak tamamlandığını ancak Rize tarafındaki bağlantının yıllardır görmezden gelindiğini söyleyen Karal, “Bölgede sık sık ölümlü kazaların yaşanması, bu yol kesiminin açık bir ihmal alanına dönüştüğünü göstermektedir. Erzurum’un İspir ilçesinde bulunan, tünelin diğer yakasındaki duble yol tamamlanmış ancak Rize 20 kilometrelik kısım yıllardır ihmal edilmiştir. Bu bölgesel eşitsizlik algısını da güçlendirmektedir. Yol tamamlandığında, Rize’den Erzurum’a kesintisiz ulaşım sağlanacak hem sürüş süresi kısalacak hem de kaza riski azalacaktır.” ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANI'NA SORDU

Karal, önergede Bakan Uraloğlu’na 9 ayrı soruyla hem fiziki ilerlemenin neden gerçekleşmediğini hem de yaşanan kazalara yönelik hangi adımların atıldığını sordu. Ayrıca, geçici güvenlik önlemlerinin düşünülüp düşünülmediği ve kamuoyuna açıklanacak net bir yol tamamlama takvimi olup olmadığını da gündeme getirdi.

Karal, verdiği önergede Bakan Uraloğlu’ndan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1) Ovit Tüneli’nin İkizdere çıkışı ile ilçe merkezi arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik yol kesiminin Kasım 2024’te ihalesi yapılmış olmasına rağmen, aradan geçen 6 aya rağmen neden hiçbir fiziki yapım çalışması başlatılmamıştır? Gecikmenin gerekçesi nedir?

2) Yolun yapımına başlanamamasının nedeni bürokratik mi, teknik mi, mali mi yoksa başka bir gerekçeye mi dayanmaktadır? Kamuoyuna bu konuda neden açıklama yapılmamaktadır?

3) 26 Nisan 2025’te aynı yol kesiminde yaşanan ve 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir idari ve teknik inceleme başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa sonuçları nelerdir?

4) Aynı noktada 24 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen, 2 ölümlü ve 6 yaralanmalı kazadan sonra ne tür güvenlik önlemleri alınmıştır? Alınmadıysa neden gerekli tedbirler derhal devreye sokulmamıştır?

5) Ovit Tüneli’nin dört şeritli olarak inşa edilmesine karşın, çıkışta aniden daralan, virajlı ve aydınlatmasız eski kara yoluna geçişin sürücüler açısından ciddi güvenlik riski oluşturduğu bilinmesine rağmen, bu teknik uyumsuzluk neden yıllardır giderilmemektedir?

6) İspir’e kadar duble yol tamamlanmışken, Rize tarafındaki bu 20 kilometrelik yol kesiminin yıllardır bitirilememiş olması bölgesel bir ihmal midir? Bakanlığınızın bu konudaki yaklaşımı nedir?

7) Bahsi geçen yol kesiminde yıllar içinde kaç trafik kazası meydana gelmiştir? Bu kazalarda toplam kaç kişi hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır?

8) Proje kapsamında yol tamamlanana dek, tünel çıkışı ile İkizdere arasında geçici güvenlik ve yönlendirme çözümleri uygulanması düşünülmekte midir?

9) Bölge halkı ve sürücüler bu yol kesiminde her gün ölüm riskiyle karşı karşıya kalırken, Bakanlığınız bu yolun tamamlanmasıyla ilgili kamuoyuna açık ve net bir takvim açıklayacak mıdır?