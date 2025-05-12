CHP’li Ömer Fethi Gürer’den ‘Borç’ Çıkışı: 'Üreticiler Hayvanları İcra Yoluyla Satıyor'

Daha önce zirai don felaketi sonrasında çiftçilerin sorunlarına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılık sektöründe yaşanan ekonomik krizi gündeme taşıdı.

Hayvancılık sektöründe giderek artan ithalat bağımlılığını eleştiren Gürer, borçlu üreticilerin hayvanları icra yoluyla sattığını söyledi.

'İCRA YOLUYLA SATILIYOR'

Gürer şunları söyledi: Nisan ayında Tekirdağ Çerkezköy’de bir üreticinin borçları nedeniyle 33 adet Malta melezi anaç keçi ve 30 adet oğlak, toplam 277 bin 338 TL muhammen bedelle icra yoluyla satışa çıkarılmıştı. Şimdi de benzer bir durum Eskişehir Beylikova’da yaşanıyor. Burada 10 adet Holstein cinsi dişi sığır, 800 bin TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Borçlarını ödeyemeyen üreticiler, ellerindeki hayvanları kaybediyor. Bu, yalnızca bireysel bir iflas değil, ülkemizin hayvancılık kapasitesinin doğrudan küçülmesidir.

ÜRETİM ZİNCİRİNİ ZAYIFLATACAK

Yalnızca hayvanların değil, tarım makinelerinin de icra yoluyla satışa çıkarıldığını belirten Gürer

‘Nisan ayında Türkiye’nin dört bir yanında tarım makineleri ve ekipmanları icra yoluyla satışa sunuldu. Niğde’den sıyırıcı bıçak 3 bin TL’ye, Bursa’dan ekim mibzeri 110 bin TL’ye, Denizli’den balya makinesi 3 milyon 700 bin TL’ye satılık ilanlarıyla karşı karşıyayız. Mayıs ayında ise İzmir Foça’dan bir grup tarım makinesi, Manisa’dan zeytin yıkama makineleri ve Denizli’den balya makineleri icra süreçlerine dahil edildi. Üreticilerin bu araçlardan mahrum kalması, üretim zincirini daha da zayıflatacaktır’ dedi.

'BESİ DAMLARI BİLE SATILIYOR'

Gürer ‘Mayıs ayında Tekirdağ, Sivas, Eskişehir, Bitlis, Çanakkale ve Denizli’de toplam altı besi damı satışa çıkarıldı. Bu durum, üreticilerin artık işletme yapısını dahi koruyamayacak noktaya geldiğini gösteriyor’ diye konuştu.

Bu tabloyu "tarım ve hayvancılık sektörünün iflas çığlığı" olarak nitelendiren Gürer, hükümetin bu kriz karşısındaki sessiz kaldığını ve durumu seyrettiğini belirterek, “İcra dairelerinde hayvanlar, tarım makineleri ve hatta besi damları satışa sunuluyorsa, tarımdaki krizin varlığı görmezden gelinemez. Üreticiler borçlarını ödeyemez hale gelmişken, hayvancılık ithalatla sürdürülmeye çalışılıyor. Oysa üreticinin desteklenmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekirken, mevcut politikalar bu yapıyı daha da zayıflatmaktadır.” dedi.