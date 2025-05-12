DEVA Partili Ekmen, Çiftçilerin Zirai Don Mağduriyetini Meclis Kürsüsünden Duyurdu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Şubat ayından bu yana özellikle Mersin, Adana ve Antalya gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu illerde yaşanan zirai don felaketinin ardından hükümetin çiftçiye hâlâ yardım etmemesini sert sözlerle eleştirdi. Ekmen, “Tam 77 gün geçti, hâlâ ne hasar tespit raporu açıklandı ne de çiftçilerin kayıpları telafi edildi” diyerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sessizliğini eleştirdi.

'ÇİFTÇİYE NE ZAMAN YARDIM EDİLECEK?'

“Bir memlekette tıpkı deprem gibi, zirai don felaketi gibi beklenmeyen bir durum olduğunda vatandaşların ilk beklentisi; devletin bu konuda yaralara nasıl merhem olacağıdır” diyen Ekmen, “Tam 77 gündür Mersin, Adana ve Antalya'da yaşanan zirai don felaketinin hasar tespit raporları henüz açıklanmamıştır. Devlet bir şeyi önce tespit eder, sonra bununla eş zamanlı olarak da alacağı tedbirleri açıklar. Yetmiş dokuz gündür bir ilin gördüğü hasarı dahi açıklamayan, yapılmış olan tespitlere karşı çiftçiye itiraz etme hakkı sunmayan Tarım ve Orman Bakanlı Sayın İbrahim Yumaklı ile Ziraat bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar acaba ne zaman bu çiftçiye yardım etmeyi düşünmektedir? Çiftçinin içine düştüğü bu hâlin sadece bir üründe değil; onlarca üründe olduğunu, örtü altı tarımı dahi etkilediğini, meyve bahçelerinde yüzde 70'e ulaşan verim kaybı olduğunu ve bir kısmının gözeneklerin dolması nedeniyle önümüzdeki yılda meyve alınamaz hâle geldiğini ama bir kısım bahçelerin de ağaçların kökten kesilmesini gerektirecek kadar zarar gördüğünü ifade edelim.” diye konuştu.

“Yargı operasyonunun kura etkisini azaltmak için gece yarısı 50 milyar dolar döviz satıldı. Borsa çökmesin diye açığa satış yasaklandı. Faiz artışına karşı da tedbirler alındı. Peki aynı kamu yönetimi neden 79 gündür çiftçinin hesabına tek bir kuruş yatırmadı? Herkesin ektiği belli, ÇKS kayıtları belli. Tahmini zarar 100 liraysa, hemen ertesi gün çiftçinin hesabına 50 lira aktarılamaz mıydı?” diyerek hükümete tepki gösteren Ekmen, “Çiftçiye destek ver, yüksek faiz ödemek zorunda kalma. Faize ödeyeceğin parayı çiftçiye öde, kural basit” dedi.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Konuşmasının sonunda hükümete doğrudan çağrıda bulunan Ekmen, “Burada anlattıklarım sadece çiftçiye yapılacak bir yardım değil, Türkiye'nin gıda güvenliği için yapılması gereken bir görevdir. Eğer kur korumalı mevduata, borsaya, faize gösterilen refleksin yüzde 1’i çiftçiye gösterilmezse, önümüzdeki yıl 100 liraya domates, 70 liraya patates yemek kaçınılmaz olur. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın derhal harekete geçmesi gerekiyor. Borçlar ertelenmeli, sulama bedelleri kaldırılmalı, TARSİM sigortasının sorunları çözülmeli, mazot desteği verilmeli, kısacası çiftçiye can suyu sağlanmalıdır. Aksi takdirde bu gidişat, gidişat değildir” diyerek yetkililere bir kez daha seslendi.